Mantelzorgers kunnen voortaan écht gratis parkeren

DEN HAAG - Mantelzorgers die in Den Haag moeten zijn, kunnen voortaan geheel gratis hun auto parkeren. Het Haags college schaft de jaarlijke kosten van een mantelzorgparkeervergunning af. De kosten worden opgevangen door de gemeente.

Het college kwam tot dit besluit naar een voorstel van het CDA en de SP . CDA-raadslid Michel Rogier noemt het niet meer dan logisch dat een mantelzorger die belangeloos de zorg voor iemand op zich neemt, niet hoeft te betalen voor zijn of haar goede daad. Het college is het hiermee eens en daarom trekt wethouder Karsten Klein de portemonnee.Een parkeervergunning voor mantelzorgers kost 36,60 euro per jaar. Met 445 mantelzorgers in Den Haag, gaat de afschaffing de gemeente jaarlijks 16.287 euro kosten. Dit wordt betaald uit de portefeuille van Zorg en Welzijn.