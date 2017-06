Vernielers gaybrapad Leiden mogen niet vervolgd worden

LEIDEN - De vijf mannen, leden van de Leidse studentenvereniging Quintus, die verdacht worden van het overschilderen van het regenboogzebrapad in Leiden in oktober 2016 mogen daarvoor niet vervolgd worden. Dat besliste de rechter donderdag.

Volgens de advocaten van de vijf had het Openbaar Ministerie beloofd de zaak met bemiddeling af te handelen en de mannen niet verder te vervolgen. Volgens het OM is er inderdaad bemiddeling aangeboden, maar moet de groep nog steeds vervolgd worden. In oktober dook een filmpje op waarop te zien is hoe de mannen in de weer zijn met verfrollers op het regenboogzebrapad op de Nieuwe Beestenmarkt. Een van de mannen trok zijn t-shirt uit en bracht de Hitlergroet.Volgens de advocaten gaat het om een uit de hand gelopen studentengrap . Het OM spreekt van een 'statement tegen homo's en joden.' Zij zijn van mening dat we acties als deze nooit normaal mogen gaan vinden. De verdachten hebben inmiddels spijt betuigd.