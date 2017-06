Plaspoelpolder krijgt kluswoningen en hotel, Harnaschpolder een Van der Valk hotel

Kantoorpand krijgt kluswoningen - Foto: Steenvlinder

De kluswoningen, 62 stuks, komen in een voormalig kantoorpand aan de Koopmanstraat in Rijswijk. De verkoop van de kluswoningen zal naar verwachting in september beginnen. Een jaar later, in september 2018, is het gebouw echt klaar voor de kopers om te starten met klussen.Het hotel wordt gevestigd in een pand aan de Volmerlaan in de Plaspoelpolder. Het moet een urban style hotel worden met extra functies, zoals horeca en flexplekken, aldus de projectontwikkelaar. Wanneer de eerste kamers te huur zijn is nog niet precies bekend.In Midden-Delfland wordt langs het nieuwe stuk A4 -ter hoogte van afslag 12 (Delft / Den Haag-Zuid)- een hotel gebouwd. Het Van der Valk hotel krijgt ongeveer 136 hotelkamers. Naar verwachting gaat het in 2019 open.