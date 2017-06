Vader en dochter maken verre reis met paard en wagen

DELFT - Paard en wagen is misschien niet het meest voor de hand liggende vervoersmiddel. Voor Luna en Hein Andrea uit Delft is deze eeuwenoude combinatie echter de manier waarop ze dit jaar op vakantie gaan. En niet zomaar een tochtje langs wat mooie weggetjes: een reis van vier maanden naar Zuid-Frankrijk.

Paard Trojan rent rond op een veld bij zijn stal in Delfgauw. Hij is speciaal aangeschaft voor een lange reis met zijn twee nieuwe eigenaren. Dat hij ook nog wit is, maakt voor Hein (70) na vijf jaar wachten het sprookje compleet. Hoewel hij dan als spreekwoordelijke prins niet zo in het plaatje past. Na meerdere medische tegenslagen en zijn Parkinson kon hij deze gedroomde reis niet meer alleen maken. Zijn dochter Luna bood uitkomst: 'Het is door de jaren ook een beetje mijn droom geworden en ik kan als freelancer werken waar ik wil. Waarom zouden we het niet doen?'Nog een week zullen vader en dochter met Trojan trainen. Dat ze hem nog maar twee maanden kennen maakt het wel extra spannend. 'Ik hoop echt dat hij zo rustig blijft als nu,' zegt Luna. 'Dat weet je niet goed van tevoren, dus dat vind ik wel een spannend aan deze reis.' Luna volgt ook nog men-lessen in Brabant. Dat zijn speciale lessen voor het besturen van een paard vanaf een wagen. Want die taak ligt voor de vier maanden volledig in haar handen.Luna gaat zelf verslag doen van de reis met haar camera. 'Ik wil iedereen deze reis laten meebeleven. De mooie momenten, maar ook de tegenslagen. Het klinkt misschien als een heerlijke reis, maar het wordt natuurlijk ook zwaar. We moeten goed over de route nadenken en heuvels vermijden. Trojan mag nog wel wat gespierder worden, dus we moeten het rustig opbouwen, zo'n 15 a 20 kilometer per dag.'Daarbij gaan ze uit van goed weer, maar het kan natuurlijk ook gaan regenen. 'Hein en ik kunnen nog onder de huif slapen, maar het paard kan nergens schuilen en dat vindt hij echt niet fijn. En als het slecht weer wordt, kun je niet zomaar even een weg inslaan richting beter weer, dan ben je zo een week langer onderweg!''Wij zullen zelf ook fricties krijgen als we zo veel met elkaar zijn, Hein is koppig. Het liefst gebruikt hij zijn kaarten die hij in de jaren 70 ook al gebruikte, maar er is natuurlijk veel veranderd op de weg. Dus ik doe het liever met mijn mobiel, maar dat snapt hij niet. Dus daar voorzie ik nogal wat discussies.'Het moet een droom zijn voor een vader om zo'n reis te maken met je dochter. 'Ach, ik ben blij dat ze zich wil opofferen voor mij. We jagen mijn droom na, maar ik hoop niet dat het een nachtmerrie wordt.' Luna reageert verontwaardigd: 'Nou, niet zo negatief pap, het is niet zo dat ik het voor m'n zieke, oude vader doe, ik wil dit zelf ook heel graag! Het wordt vast een fantastische reis.'Hein bracht dit jaar nog een boekje uit over de reizen in zijn leven en hoeveel tegenslagen daar ook in voor kwamen. 'In 1994 maakte ik ook een reis met paard, maar dat ging helemaal mis want het paard liep zo een ravijn in. Jaren later hebben we met het hele gezin nog eenzelfde reis gemaakt, 23 jaar geleden. Luna was toen twee. Dat ging de Andrea's toen beter af. Deze derde keer gaat het hopelijk helemaal vlekkeloos.''Het wordt misschien ook wel mijn laatste reis.' Hein kijkt naar Trojan die langsloopt. Klop klop klop, klinken de paardenhoeven. 'Dat hoor de dan de hele dag,' mompelt hij tevreden. Het is een onthaastingsgeluid. 'Het is alleen de vraag of de automobilisten die achter ons rijden er ook zo over denken!''De Provence in Zuid-Frankrijk is het doel, maar we houden het ook een beetje open', zegt Luna. 'Het geeft wat rust als we geen eindpunt hebben en we weten natuurlijk nooit wat er allemaal kan gebeuren.' De reis kun je volgen via Luna's website opdebok.tv