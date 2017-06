Ontvoerde man met afgeknipte vinger werd vastgehouden in Spaarnestraat Leiden

De auto van de ontvoerde man, op een parkeerplaats in Amstelveen. Foto: ANP

DEN HAAG - De ontvoerde man die in maart 2016 zwaargewond werd teruggevonden in Leiden, is vastgehouden in een huis in de Spaarnestraat in die stad, dat meldt de politie.





De man werd ontvoerd in Amstelveen. De recherche denkt dat het slachtoffer daana een tijd is vastgehouden, gemarteld en bedreigd. De man van 37 werd op 9 maart 2016 zwaargewond terugegvonden in de Leidse Drechtstraat. Hij was gewond aan zijn hoofd en er was een vinger afgeknipt.Direct daarna is een man van 29 uit Leiderdorp aangehouden. Hij zit nog altijd vast voor de zaak. De politie heeft het huis in de Spaarnestraat inmiddels doorzocht. Zij verwachten op 'korte termijn' nog meer mensen aan te kunnen houden.