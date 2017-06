Lekker loeren naar renovatie Huis ten Bosch: Het breekwerk is gedaan

Huis ten Bosch - Foto:Richard Mulder

Huis ten Bosch - Foto:Richard Mulder

Huis ten Bosch - Foto:Richard Mulder

Het paleis wordt in één keer helemaal opgeknapt voor het bedrag van 59 miljoen euro. Mocht koningin Máxima nog een extra dakkapelletje willen laten zetten, dan is dat niet toegestaan. Bij een monument mag aan de buitenkant niets veranderd worden, er wordt alleen gerenoveerd, legt de woordvoerder uit. 'In het woongedeelte gelden de eigen wensen van het gezin'. Dus als de prinsesjes hun kamers pimpelpaars willen laten stuccen, dan mag dat. Of de muren echtt paars worden, zullen we niet te weten komen, die informatie is privé.We wilden je graag veel van de werkzaamheden laten zien, maar kregen vanwege veiligheidsredenen en privacy van het koninklijk gezin geen rondleiding. Toch konden we een aantal openbare foto's voor je op een rijtje zetten. Als alles volgens schema blijft verlopen, dan trekken eind 2018 de nieuwe bewoners in het paleis.