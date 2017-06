Onderzoek naar mogelijk frauderende stichting Zoetermeer nog niet afgerond

SteunStekkie Kurma in Zoetermeer (foto: Lot van Bree)

ZOETERMEER - Het onderzoek naar de Zoetermeerse stichting Steunstekkie Kurma gaat nog enkele weken duren. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer. De stichting wordt door de gemeente verdacht van fraude met PGB-gelden.

‘Het onderzoek loopt nog, omdat de stichting nog aanvullende informatie moest inleveren. Dat wordt nu onderzocht’, zegt de woordvoerder. Steunstekkie Kurma ontkent dat er sprake is van fraude.



De gemeente Zoetermeer maakte begin vorige maand bekend dat de stichting wordt verdacht van de fraude. Er zou geld zijn geïncasseerd zonder dat daar fatsoenlijke zorg voor werd geleverd. Het fraudeteam had invallen gedaan in zeven vestigingen in Zoetermeer, waaronder de woning van de directeur.



Bewoners overgeplaatst



SteunStekkie Kurma beheert in Zoetermeer vier huizen voor begeleid wonen. Volgens de gemeente woonden daar ‘kwetsbare budgethouders’. Die zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere zorginstelling.



Mensen die zorg nodig hebben kunnen dat met een Persoonsgebonden budget (PGB) zelf inkopen. Ook kan ervoor gekozen worden om de instelling die de zorg levert, het PGB direct te laten innen.