16 verdachten in enorme drugszaak weer op vrije voeten

REGIO - Alle 16 verdachten in een enorme drugszaak in de regio zijn weer op vrije voeten. De rechter bepaalde woensdag dat de laatste drie verdachten die nog in de cel zaten hun zaak in vrijheid mogen afwachten. De kans bestaat dat de rechtszaak pas in 2019 inhoudelijk wordt behandeld.

In september vorig jaar kwam de zaak aan het rollen. De politie deed invallen op 17 locaties in Den Haag , Zoetermeer en het Westland. In een huis aan de Hellingweg op Scheveningen werden onder meer een kalasjnikov en een handgranaat gevonden en 171 kilo xtc.Ook in de Wattstraat in Zoetermeer en aan de Naaldwijkseweg tussen 's-Gravenzande en Naaldwijk werden huizen binnengevallen. De politie nam vuurwapens, drugs, grote hoeveelheden geld, dure sieraden en valse identiteitsbewijzen in beslag. Acht mensen werden gearresteerd.Er werden ruim 120 agenten ingezet voor de actie, die volgde op de ontdekking van een groot drugslab in De Lier . Dit leidde al snel naar een groep die zich op grote schaal zou bezighouden met de productie van synthetische drugs.In totaal wil het Openbaar Ministerie 16 mensen vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, dealen van speed en xtc, wapenbezit en het runnen van een drugslab.De verwachting is dat het onderzoek nog maanden zal duren. 'We hopen op een inhoudelijke behandeling in 2018, maar het is nog maar de vraag of dat wordt gehaald', zegt advocaat Ad Westendorp. Daarom besloot de rechter ook de laatste drie verdachten voorlopig vrij te laten tot de uitspraak in de zaak.