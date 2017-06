Voortvluchtige Hagenaar terug de cel in

Politie

DEN HAAG - Een Hagenaar die op de vlucht was voor justitie is dinsdagmiddag tegen de lamp gelopen in Den Haag. Agenten van een speciaal team van de politie wisten de man aan te houden.

De man van 33 was tot twee jaar jaal cel veroordeeld door het gerechtshof voor een poging tot doodslag. Ook had hij nog een boete openstaan van 1322 euro.



Het team, dat zich bezighoudt met het zoeken naar veroordeelden op de vlucht, kon de man aanhouden in de Tak van Poortvlietstraat