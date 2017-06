Alphense vrouw zit vast in Libië

De Libische vlag bij het consulaat in Den Haag (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense Yvonne Snitjer zit vast in Libië. De vrouw was daar al enige dagen vermist. Een bekende van Snitjer zegt tegen mediapartner Studio Alphen dat er eind mei nog contact met haar was.

Snitjer was al enige dagen van de radar. Vrienden maakten zich zorgen over de situatie en meldden dat ze vermist was. Ze bleek echter te zijn gearresteerd.



Het is volgens ministerie van Buitenlandse Zaken onduidelijk waarom ze gedetineerd is. Het is ook niet duidelijk hoe lang ze al vast wordt gehouden.



Educatiecentrum



Snitjer verkocht haar huis in Alphen een aantal jaar geleden om in Libië te gaan wonen. Ze heeft daar een educatiecentrum opgericht.



Het ministerie heeft bij de autoriteiten opheldering gevraagd en een verzoek ingediend haar te mogen bezoeken.



