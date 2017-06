Lege kazerne wordt tijdelijk een school

De Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda-Noord. (Foto: Archief)

GOUDA - De Lyceum-havo van scholengemeenschap De Goudse Waarden trekt volgend jaar zomer in de gebouwen van de Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda. Het gaat om een tijdelijke verhuizing omdat het pand van de school ingrijpend gerenoveerd moet worden.

De Prins Willem Alexanderkazerne krijgt daarmee weer nieuwe bewoners. Eerder plannen om er een moskee te vestigen sneuvelden na klachten uit de buurt. De gemeente wilde er toen asielzoekers vestigen, maar dat is niet meer nodig. Nu komt er dus een school. De gemeente trekt daarvoor in anderhalf jaar tijd bijna anderhalf miljoen euro uit.



De school is blij dat het nu rond is. De kazerne ligt bijna naast de school, dus de docenten en leerlingen kunnen de verbouwing van hun school ook op de voet volgen.



Bewonersbijeenkomst



Mensen die in de buurt van de kazerne wonen worden 6 juni bijgepraat over de plannen. De school organiseert dan een informatie-avond.