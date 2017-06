Eerste tussenstand meldpunt overlast afvalcontainers; vooral klachten uit Den Haag

REGIO - Er zijn behoorlijk wat mensen in onze regio die overlast met ondergrondse vuilcontainers (oracs) ervaren. Bij het door Omroep West geopende meldpunt zijn na een halve dag inmiddels al meer dan vijftig klachten binnengekomen. En dat aantal blijft maar stijgen.

De meeste klachten komen uit Den Haag. De melders laten weten last te hebben van afval dat niet in de daarvoor bestemde containers terecht komt. Het gevolg: straten die op vuilisbelten lijken, enorme stank en ongedierte dat op het vuil afkomt.Gaat het in uw buurt ook niet zoals u dat zou willen? Zijn de containers overvol en wordt het afval ernaast gegooid? Laat uw klacht dan hier achter . De gegevens die wij hiermee verzamelen willen we gebruiken om met de betreffende gemeentes op zoek te gaan naar een oplossing voor de problemen.