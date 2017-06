COLUMN: Toetsgekte

WESTLAND - 'Wat vieren we met Kerstmis?' Ik weet het nog goed, dit was één van de vragen uit mijn CITO toets van 22 jaar geleden.

Een makkie, zou je denken. Zeker op een christelijke school beantwoordt iedereen die vraag toch goed? Nee. Bij de nabespreking bleek toch dat een klasgenoot het verkeerde antwoord had omcirkeld. Natuurlijk wist hij wel wat we vieren met Kerstmis, maar hij had in plaats daarvan 'kermis' gelezen. Twee lettertjes verschil, direct een hele vraag fout.



Goed lezen

'Goed lezen' drukte de meester ons op het hart, voorafgaand aan de CITO-toets. Dit was zo ongeveer het enige advies dat wij kregen, naast: 'Je kunt het niet leren, het is een toets om je kennis te peilen. Niet zenuwachtig worden dus, gewoon het antwoord omcirkelen waarvan je denkt dat het goed is.'



Geen haan die daarnaar kraaide

Ik kan me de tijd rond de CITO-toets dan ook niet herinneren als een spannende tijd. Sterker nog, ik weet dat ze naast onze school aan het heien waren voor een nieuw kleutergebouw. 'Niet op letten' was het advies, en dat deden we dus niet. Geen haan die daarnaar kraaide. We kregen allemaal een uitslag en waren daar tevreden mee. De meester voegde zijn mening er aan toe: klaar.



Speciale mediactie

Hoe anders is het nu! Ik google op CITO-toets groep 8 en krijg allemaal websites met cursussen, lessen en gratis oefenopdrachten. Om je kind klaar te stomen voor de CITO. Want de CITO moet optimaal gemaakt worden, volgens de aanbieders van de cursussen, en je bent verplicht om je kind daarin te helpen. Sommige kinderen krijgen zelfs speciaal medicatie in die week om zich goed te kunnen concentreren. Huh?



Gewoon helemaal niet

Mijn kind zit in groep 7 en heeft net de entreetoets gemaakt. 'Spannend!' werd er gezegd. En 'op welke manier ga je oefenen?' Nou, gewoon helemaal niet! Die jongen was dolblij dat hij de hele week geen huiswerk had! Misschien werd hij een klein beetje moe van mij, omdat ik regelmatig riep: 'Wel goed lezen, hoor!' En: 'Je weet wat we met Kerstmis vieren, toch?' Zou toch lullig zijn als ze die vraag van 22 jaar geleden weer gebruiken en hij net dát antwoord fout heeft.



Helemaal goed gekomen

Ik denk dat je je kind er uiteindelijk niet mee helpt, met extra oefenen of een stoomcursus. Natuurlijk fijn als hij of zij de CITO-toets geweldig maakt, maar op de lange termijn hebben ze hier niets aan. Op de middelbare school zullen ze het toch zelf moeten doen! Ik denk dat een leerkracht prima in kan schatten op welk niveau het kind thuishoort, en de CITO hierbij een mooi hulpmiddel kan zijn. Als ouder kun je er alleen maar op vertrouwen dat je kind de toets naar eigen kunnen maakt.Met mijn klasgenoot is het trouwens helemaal goed gekomen. Op Facebook zag ik dat hij een baan in de financiële sector heeft, cijfertjes lezen lukt hem dus wel prima. Kerstmis en kermis heeft hij waarschijnlijk nooit meer door elkaar gehaald…





Door: Lisette de Bruijn