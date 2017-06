Supermarkt verslagen na overlijden medewerker Stephan bij ongeluk op N44

WASSENAAR - Grote verslagenheid bij supermarkt Dirk van den Broek in Wassenaar na het overlijden van medewerker Stephan. De 26-jarige Stephan kwam woensdagavond om het leven bij een ongeluk in Wassenaar.

Stephan reed samen met een vriend op de parallelbaan van de N44 Den Haag-Amsterdam richting Wassenaar, toen ze bij afrit Kerkehout werden ingehaald door een andere auto. De wagen raakte de auto van het tweetal, waardoor ze van de weg raakten. Stephan overleefde de klap niet Het nieuws is hard aangekomen bij de supermarkt. De bedrijfsleider laat weten dat het personeel erg van slag is. Personeel dat Stephan goed kende is donderdag naar huis gestuurd.Ook op de klanten van de winkel heeft het ongeluk veel indruk gemaakt. 'Heel triest wat er is gebeurd. Stephan was iemand die midden in het leven stond', vertelt een klant.De 23-jarige vriend die bij Stephan in de auto zat, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 37-jarige bestuurder van de andere auto is aangehouden.De politie is gevraagd om een reactie op het onderzoek dat bij het ongeluk is uitgevoerd. Door een trainingsdag is de politiewoordvoering niet in staat dat te doen.