Voormalig Omroep West nieuwslezer Amber Brantsen op tv bij NOS Journaal

DEN HAAG - Amber Brantsen presenteert vanaf augustus de dagbulletins van het NOS Journaal. Zij is nu nog medepresentator van het NOS Radio 1 Journaal. Brantsen neemt de plaats in van Rik van de Westelaken, die naar NET5 is vertrokken.

Brantsen is via onder meer mediapartner Unity FM en Omroep West bij de NOS terechtgekomen. In 2014 liep zij stage op de binnenlandredactie, waarna zij als nieuwslezer en redacteur aan de slag ging. Ze werd in 2015 één van de nieuwsstemmen van NOS op 3 op NPO 3FM en FunX. Ze won in 2016 de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer 'Ik vind het enorme eer om het harde werk van mijn collega's te mogen presenteren', zegt Brantsen donderdag bij de NOS. 'Tot nu toe was dat altijd op de radio en ik kijk er ontzettend naar uit televisie daaraan toe te voegen.'Omroep West hoofdredacteur Renzo Veenstra toonde zich donderdag niet verbaasd. 'Geloof het of niet. Vanaf dag één dat ze binnenkwam hebben wij al gedacht: die presenteert op een gegeven moment het NOS Journaal. Nou, nu is het dus zover. Eerst in de middag. Maar zeer binnenkort gaat dat ook het avondjournaal van acht uur worden, dat kan niet anders', voorspelt hij.