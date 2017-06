Eerste testlocatie hyperloop van Europa geopend in Delft

DELFT - De eerste hyperloop testfaciliteit van Europa is donderdag geopend op de campus van de TU Delft. De dertig meter lange testlocatie is gebouwd om de technologie voor het futuristische vervoersysteem te testen.

De hyperloop is een idee van de Amerikaanse Tesla-oprichter Elon Musk. In een hyperloop kunnen personen en goederen met een snelheid van meer dan 1000 kilometer per uur reizen door buizen met zeer weinig luchtweerstand. Studenten van de TU Delft ontwierpen begin dit jaar tijdens een wedstrijd de beste hyperloop De proefopstelling is gebouwd door het bedrijf Hardt en het Europese bouwconcern BAM. Op lage snelheid kunnen de meest kritische systemen getest worden. Binnen vier jaar moet een testtraject van meerdere kilometers zijn gerealiseerd.Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gaat onderzoeken of er een hyperloopnetwerk kan worden aangelegd in Nederland. Dat zei minister Schultz van Haegen donderdag bij de opening.Samen met het Nederlandse Hardt en het Amerikaanse bedrijf Hyperloop gaat het ministerie kijken of en waar zo'n buizensysteem past in Nederland.