Mannen breken roulettetafel open bij casino in Den Haag

DEN HAAG - Twee mannen verlaten het Hommerson Casino in Den Haag met meer geld dan waarmee ze binnen komen. Niet omdat ze zoveel geluk hebben in het spel, maar omdat ze een roulettetafel openbreken. Ze zijn daarbij duidelijk vastgelegd op bewakingsbeeld.

Een medewerker van het casino aan de Dagelijkse Groenmarkt loopt op dinsdag 14 februari rond 22.00 uur langs de roulettetafel. Er is dan nog niets aan de hand. Een half uur later ziet hij dat één van geldkastjes open staat. Er is ruim 400 euro verdwenen, zonder dat het systeem prijzengeld heeft uitbetaald. De bewakingsbeelden laten zien wat er met het geld is gebeurd.Twee mannen zitten naast elkaar aan tafel. Eén van hen is met zijn handen onder de tafel bezig. Het lukt hem op de een of andere manier om het geldkastje open te maken. Hij stopt meerdere keren zijn handen in zijn jaszakken. Vermoedelijk haalt hij het geld uit de machine. Daarna doet ook de andere man een aantal grepen in het geldkastje. Vervolgens verdwijnen ze.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem