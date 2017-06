Schilderijen, klokken en kluis gestolen bij gewelddadige woningoverval Wassenaar

WASSENAAR - Bij een gewelddadige woningoverval in Wassenaar wordt een 76-jarige man samen met zijn kleinkinderen van 7 en 10 jaar het slachtoffer. De overvallers zijn heel gewelddadig en gaan er na drie kwartier vandoor met schilderijen, klokken en een kluis.

De bewoner van het huis aan de Lijsterlaan heeft op donderdagochtend 13 april zijn kleinkinderen opgehaald. Ze zullen die dag bij hem blijven. Rond 09.00 uur komen ze thuis en even later wordt er aangebeld. Omdat de man een kennis verwacht, doet hij nietsvermoedend open. Voor de deur staat een man die er uit ziet als postbode. Hij heeft een formulier bij zich dat de man moet tekenen om een pakketje te ontvangen.Maar al heel snel blijkt dat het geen postbode is, maar een overvaller. Hij duwt de man hardhandig naar binnen. Direct daarna komen er nog twee mannen aan rennen en die komen ook de woning binnen. Meneer wordt tegen de grond gewerkt en geschopt en geslagen. De overvallers roepen om geld. Twee mannen blijven bij hem, een andere man blijft in een andere ruimte bij de kinderen.De bewoner wordt uiteindelijk vastgebonden en de woning wordt volledig doorzocht. Ruim drie kwartier later vertrekken de overvallers pas. Ze rijden vermoedelijk in een witte bestelbus die die ochtend bij de woning is gezien. De buit bestaat uit een kluis, schilderijen en klokken. Een aantal foto’s van de kunst staan bovenaan de pagina. Mogelijk zijn de stukken u te koop aangeboden of weet u waar ze nu zijn.De bewoner is na de overval in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met hem en met zijn kleinkinderen.De man die aanbelde heeft een donker getinte huidskleur en hij droeg een jasje met een embleem. Het leek op een postbezorgersjas. De man had ook daadwerkelijk een pakket in zijn handen en een papier en pen om te tekenen. Hij droeg een grote bril met een zwaar montuur, maar dat kan ook een vermomming geweest zijn. Hij is ongeveer 1.75 meter lang.De tweede man is ook niet echt lang: zo'n 1.75 à 1.80 meter. Hij is blank en heeft blond haar. Hij droeg mogelijk sportschoenen. Over de derde overvaller is op dit moment nog niets bekend.De politie komt graag in contact met getuigen van de overval. Mogelijk heeft u op donderdag 13 april tussen 09.00 en 10.00 uur iets verdachts gezien in de Lijsterlaan in Wassenaar of de omgeving. Bij de woning is een witte bestelbus gezien. Mogelijk is die bus u al eerder opgevallen in de buurt. Alle informatie is welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem