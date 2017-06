Schap vol bio-oil leeggeroofd bij Trekpleister in Zoetermeer

DEN HAAG - Door goed samen te werken, lukt het een man en een vrouw om een grote hoeveelheid bio-oil te stelen bij Trekpleister in Zoetermeer. Het personeel heeft het niet in de gaten, maar de hun werkwijze is duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s.

De verdachten komen op vrijdagavond 3 maart binnen bij de winkel aan de Westwaarts in Zoetermeer. De vrouw pakt een mandje en legt daar een boek in dat ze bij zich heeft. Daarna lopen ze naar het schap met bio-oil en gooien razendsnel een aantal flessen in het mandje.De vrouw loopt even uit beeld en als ze terugkomt, is duidelijk te zien dat alleen het boek nog in het mandje ligt. Ze heeft de flessen vermoedelijk ergens verstopt. Daarna pakken ze nog een aantal artikelen en dan verlaten ze de winkel.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem