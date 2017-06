Wat is er gebeurd met Rastislav Culka uit Den Haag?

DEN HAAG - De overleden man die op 17 mei werd gevonden in het water langs het Groenewegje in Den Haag, is vier dagen eerder voor het laatst gezien. Het gaat om de 43-jarige Rastislav Culka uit Den Haag. De doodsoorzaak staat nog niet vast. De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer voor zijn dood nog hebben gezien.

Het lichaam van de in voormalig Tsjechoslowakije geboren Rastislav Culka werd op woensdagmiddag 17 mei door een schipper gevonden. De politie gaat er van uit dat hij meerdere dagen in het water heeft gelegen en sluit een misdrijf niet uit. De exacte doodsoorzaak kan nog niet worden vastgesteld.Rechercheurs hebben onderzoek gedaan naar het slachtoffer. Daaruit is naar voren gekomen dat hij op zaterdagavond 13 mei rond 19.40 uur op de fiets is vertrokken bij zijn woning aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. Via de Pletterijkade, het Spui, het Buitenhof, de Kneuterdijk en de Heulstraat fietste hij naar het Noordeinde. Een deel van de fietstocht is vastgelegd door bewakingscamera’s.Nadat Culka iets voor 20.00 uur Paleis Noordeinde heeft gepasseerd, is hij niet meer te zien op camerabeelden. De politie weet niet waar hij naartoe is gegaan. Vier dagen later wordt zijn lichaam gevonden in het water langs het Groenewegje, aan de andere kant van het centrum van Den Haag. Het is niet bekend hoe hij daar terecht is gekomen. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die hem na zaterdag 13 mei 20.00 uur ’s avonds nog hebben gezien of gesproken.Opvallend is dat zijn fiets niet is teruggevonden. Het gaat om een oude, blauwe damesfiets zonder handvatten. Mogelijk weet u waar die fiets nu is of heeft u hem ergens zien staan. Ook alle andere informatie over Rastislav Culka is welkom bij de politie.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem