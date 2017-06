Brute sigarettendiefstal bij supermarkt ’s Gravendeel

DEN HAAG - Een brute inbraak bij een supermarkt in ’s Gravendeel: zes tot acht inbrekers gaan er vandoor met sigaretten. De politie is snel ter plaatse en het komt tot een confrontatie met de daders, waarbij wordt geschoten. Er is inmiddels één verdachte aangehouden, een 18-jarige Hagenaar. Daarom worden de beelden van de inbrekers ook in Team West getoond.

De inbraak vindt plaats in de vroege ochtend van maandag 1 mei rond 03.10 uur bij Albert Heijn aan de Langestraat in ’s Gravendeel. Een grote groep mannen weet binnen te komen en begint de sigarettenbalie te plunderen. Na een paar minuten gaan ze er met de buit vandoor.De gealarmeerde politie is snel ter plaatse en ziet de inbrekers vluchten in twee auto’s. Eén van die auto’s ramt een politieauto en de daders richten hun vuurwapens op de agenten. Die lossen daarom een schot, maar ook dat houdt de inbrekers niet tegen. Ze gaan er met twee snelle auto’s vandoor.Na een achtervolging waarbij zelfs een deel van de A16 en het HSL-spoor wordt afgezet, lukt het om één verdachte aan te houden: een 18-jarige man uit Den Haag. Hij zit nog steeds vast. Eén van de vluchtauto’s, een grijze Audi A6, wordt leeg teruggevonden in de Schelfstraat in ’s Gravendeel.Verderop in de Vlasstraat wordt kleding aangetroffen, die mogelijk door de inbrekers is gedragen. Die kleding wordt op DNA onderzocht. Een groot deel van de buit is in de omgeving achtergelaten.Op de bewakingsbeelden zijn de inbrekers te zien. De beelden zijn vrij donker en de daders doen hun best om niet herkenbaar in beeld te komen. Mogelijk herkent u ze aan hun kleding, manier van lopen of in combinatie met elkaar. De aangehouden 18-jarige Hagenaar behoort tot de groep. Dat kan ook een aanknopingspunt zijn.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem