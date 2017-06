Dit zijn de antwoorden van burgemeester Pauline Krikke op jullie vragen!

DEN HAAG - Wat wil jij weten van Pauline Krikke? Die vraag stelde Omroep West deze week aan het publiek. Wat voor persoon is de nieuwe burgemeester van Den Haag nou eigenlijk? Wat zijn haar hobby's? Op jullie vragen heeft Krikke inmiddels een antwoord geven.

Na onze oproep kregen we flink wat vragen binnen. Uiteindelijk moesten we een selectie maken, want anders zou het gesprek veel te lang gaan duren. Wil je weten wat ze heeft geantwoord? Bekijk dan hieronder snel de video.Pauline Krikke werd 17 maart geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag . Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Haagse stadhuis. Ze is de opvolger van Jozias van Aartsen.