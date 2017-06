Restaurateur Willem uit Alpen zoekt informatie over oude lantaarn uit Minangkabouse huis

De lantaarn uit het Minangkabouse huis

DEN HAAG - Restaurateur Willem Smits heeft een 100-jaar oude lantaarn uit het Minangkabouse huis waar hij meer over zou willen weten. Hij schakelde de hulp van SuperDebby in.

In 1972 kocht Willem uit Alphen aan den Rijn voor enkele guldens een wrakke maar complete buitenlantaarn. Het object lag in een open laadbak van een oudijzerophaler. Hij wist Willem te vertellen dat de lantaarn afkomstig was uit het Minangkabouse huis dat in Den Haag had gestaan en was afgebrand.



Het Mingakabouse huis is volgens Willem onderdeel geweest van de Nederlandse inzending van de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1898 of in 1900. Willem restaureerde de lantaarn en heeft 'm opgehangen in huis. 'Het is als een kindje voor me. Het is zulk mooi smeed- en klinkwerk.En ik heb het nieuw leven gegeven met de restauratie', zegt Willem.



Uit nieuwsgierigheid zoekt hij nu meer informatie en afbeeldingen van de lantaarn en van het Minankabouse huis. Kunt u helpen? Weet u meer? Laat het SuperDebby weten!



