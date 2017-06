ADO breidt lijstje oefenduels uit met Scheveningen en Zeeuws Elftal

Danny Bakker van ADO in duel met Scheveningen-speler Levi Schwiebbe (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft het lijstje met oefenwedstrijden uitgebreid met twee nieuwe tegenstanders. Net als in de voorbereiding van vorig seizoen speelt de eredivisionist tegen derdedivionist Scheveningen. Ook oefenent de ploeg tegen het Zeeuws Elftal.

De uitwedstrijd tegen Scheveningen staat op woensdagavond 5 juli gepland, vier dagen na het eerste oefenpotje tegen Lugdunum . Dat duel begint om half acht. Vorig jaar versloeg ADO Den Haag Scheveningen in de oefencampagne nog met 2-0. Danny Bakker en Gervane Kastaneer scoorden.Op het trainingskamp in Zeeland (10 tot 15 juli) oefent ADO Den Haag in aanloop naar het nieuwe seizoen op vrijdag tegen het Zeeuws Elftal.Zaterdag 1 juli: Lugdunum - ADO Den Haag (14.30 uur)Woensdag 5 juli: Scheveningen - ADO Den Haag (19.30 uur)Vrijdag 14 juli: Zeeuws Elftal - ADO Den Haag (19.00 uur)