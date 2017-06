Wassenaar en Voorschoten halen bezem door ambtenarenkorps

WASSENAAR - Werkorganisatie Duivenvoorde wordt de komende maanden flink gereorganiseerd. Bij de ambtelijke fusieorganisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten 0moeten elf van de 28 leidinggevenden vertrekken. Ook de twee directeuren moeten plaats maken. Voor hen komt één algemeen directeur terug.

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten benadrukt dat het geen bezuinigingsronde is, maar dat ze bij de organisatie een efficiëntieslag willen maken. Ze verwacht niet dat door deze maatregel nog meer ambtenaren worden ontslagen. Wel zullen er werknemers op een andere positie in de werkorganisatie terecht komen.Volgens Charlie Aptroot, burgemeester van Wassenaar, gaat het om een kwaliteitsslag. Dit moet gebeuren op drie terreinen. Ten eerste moet er geharmoniseerd worden. Het beleid moet hierbij zoveel mogelijk afgestemd zijn op beide gemeenten, in plaats van de twee afzonderlijk. Ten tweede gaat er gekeken worden naar de huisvesting van de ambtenaren. Zodat ze bij elkaar in één gebouw komen te zitten. Tot slot wordt er, zoals hierboven beschreven, naar de ambtelijke organisatie zelf gekeken.Beide burgemeesters benadrukken dat dit geen eerste stap richting een fusie is. Het gaat slechts om het vervolmaken van de plannen die vijf jaar geleden voor Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gemaakt. 'Je kan nooit zeggen dat er geen fusie komt', zei Bouvy-Koene tijdens het persgesprek: 'Het zou op een gegeven moment kunnen gebeuren, maar we weten wel dat dit moment er nu nog niet is.'