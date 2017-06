Twee ooievaars geboren in het Westland

Foto: Teun de Jong

NAALDWIJK - In Naaldwijk zijn in mei twee ooievaars geboren. Ze worden onderhouden op de karakteristieke ranch Olsthoorn in het Westland. Eén van de twee jonkies leeft niet meer in het nest van de ouders, maar wordt met de hand gevoerd.





Het jonkie zit nu in een hok en krijgt kuikentjes in hapklare brokken met de hand gevoerd. Inmiddels groeit de ooievaar goed en als dat doorzet, mag hij over twee maanden weer naar buiten.



Opvolger gezocht voor overleden ooievaarman: 'Haags icoon moet behouden blijven' De twee zijn uit elkaar gehaald omdat er enkele dagen tussen hun geboortes zat. De jongste is minder snel en sterk, waardoor het eten in het nest structureel voor zijn neus werd weggekaapt. Als er niet ingegrepen zou worden, zou hij het niet overleven.Het jonkie zit nu in een hok en krijgt kuikentjes in hapklare brokken met de hand gevoerd. Inmiddels groeit de ooievaar goed en als dat doorzet, mag hij over twee maanden weer naar buiten.

