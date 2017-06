LEIDEN - De politie heeft dinsdag drie hennepkwekerijen opgerold in Leiden, Hillegom en Katwijk. Dat is donderdag naar buiten gebracht. Er waren meerdere anonieme tips binnengekomen.

Daarop heeft de politie onderzoek gedaan. Aan de Marie de Lannoystraat in Leiden werd een hennepkwekerij aangetroffen. In de bewuste woning was een hoop bedrading en een actieve afzuiginstallatie. Omwille van de veiligheid zijn energiebedrijf Liander en de brandweer opgeroepen.Ook aan de Zuider Leidsevaart in Hillegom was het raak. Daar vonden agenten in een schuur vijf kweektenten met bijna duizend hennepplanten. De eigenaar van het pand is aangehouden. Verder werd aan de Scheepmakerstraat in Katwijk een kwekerij met 649 wietplanten opgerold.