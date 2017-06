Rotterdammer in Delft opgepakt voor schietpartij

DELFT - Een 23-jarige Rotterdammer is woensdag aangehouden in Delft, meldt de politie donderdag. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op het W.G. Witteveenplein in Rotterdam, waarbij op maandag 23 januari een 38-jarige stadgenoot zwaargewond is geraakt.





Het slachtoffer verblijft na een succesvolle reanimatie nog steeds in het ziekenhuis. Onduidelijk is of hij zal herstellen van zijn verwondingen. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Wie tips heeft, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



In eerder stadium zijn al twee Rotterdammers (18 en 21 jaar) opgepakt. De politie zocht nog naar een derde verdachte en deed half mei daarom een herhaalde oproep in de opsporingsprogramma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

