PVV: Meer laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen

DEN HAAG - De kans voor laaggeschoolde jongeren op een baan, moet worden vergroot. De PVV in de Haagse gemeenteraad wil daardoor dat er een Ambachtscentrum wordt opgericht. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ook deze jongeren aan de bak komen, zegt raadslid Elias van Hees.

Hij wijst erop dat er een enorme vraag is naar timmermannen, stukadoors, installateurs en werkvoorbereiders in de bouwsector. Een ambachtscentrum zou de schakel moeten zijn tussen de jongeren en werkgevers. Van Hees wil dat het college van burgemeester en wethouders op zoek gaat naar een geschikte plek.Daarnaast wil de partij ook een 'ambachtscheque' introduceren, om jongeren die nu niet aan de bak komen te helpen. Met deze cheque zou een jongere gekoppeld worden aan een werkgever voor een leerwerk-traject met garanties bij goed functioneren, in plaats van slechts een intentieverklaring.Volgens Van Hees staan diverse Haagse werkgevers hierom te springen en kan het uitkomst bieden. 'Deze jongeren hebben niet voor niets géén startkwalificatie. MBO niveau 2 is te moeilijk, terwijl ze fantastisch vakwerk kunnen leveren. Die kans moeten ze dan ook krijgen en voor hen is het beter via een werkgever praktijkcertificaten binnen te halen dan eindeloos tegen die startkwalificatie aan te hikken.'Een 'bijkomend voordeel' is volgens Van Hees dat eerst Haagse jongeren de vacatures kunnen invullen die nu overwegend door arbeidsmigranten worden opgevuld.