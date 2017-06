World Horti Center moet glastuinbouw Westland aan top houden

HONSELERSDIJK - Aan de Middel Broekweg in Honselersdijk wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van het World Horti Center. Dat moet hét internationale kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw in het Westland worden.

Het World Horti Center krijgt een oppervlakte van 4520 vierkante meter en moet dé plek worden waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers gaan samenwerken aan betere producten voor de glastuinbouw. Wethouder Theo Duijvestijn: 'Dit is heel belangrijk voor het Westland, want we hebben als gemeente de ambitie om hét centrum van de glastuinbouw te zijn op het gebied van kennis, innovatie en opleidingen. De tuinbouw in het Westland is toonaangevend in de wereld en met dit gebouw en met onze kennis kunnen we die positie vasthouden.'Peet van Adrichem is directeur van Demokwekerij Westland en verantwoordelijk voor de bouw. 'Het gebouw is eigenlijk een kas op een gebouw', legt hij uit. 'Het wordt een heel duurzaam gebouw, op de manier zoals we dat in het Westland gewend zijn. Dat houdt in dat we er zo min mogelijk energie in stoppen en straks bijvoorbeeld gebruik gaan maken van aardwarmte, warmtepompen en zonnepanelen.'Op 14 augustus moet het gebouw klaar staan, want dan moeten 1200 studenten beginnen aan hun studie. Die dag presenteren zo'n 80 bedrijven er bovendien hun meest innovatieve ontwikkelingen voor de glastuinbouw.