'Het was zo'n zorgzame jongen', buurt aangeslagen na dodelijk ongeluk in Wassenaar

WASSENAAR - In het dorp wordt donderdag over bijna niets anders gepraat dan het trieste ongeval gisteravond op de parrallelbaan van N44 in Wassenaar. Daarbij moet de 26-jarige Stephan Zwanikken uit Wassenaar uiteindelijk het leven laten.

Ter hoogte van de afrit Kerkehout wordt de auto van Stephan Zwanikken door een andere auto ingehaald. Bij hem in de auto zit ook nog een 23-jarige vriend. De inhalende wagen raakt de auto van het tweetal, waardoor ze van de weg raken en tegen een boom en hek knallen. Stephan overleeft de klap niet 'Het was zo'n lieve en zorgzame jongen', zegt een vrouw op straat. Haar zoon was goed bevriend met Stephan. Een andere vrouw die vroeger naast de jongen woonde, valt haar bij. 'Stephan zorgde voor zijn blinde moeder. Hij was altijd heel rustig en introvert. Het is hier ingeslagen in de buurt, het is een kleine gemeenschap. Dit is in en in triest, echt verschrikkelijk. Ik ben al de hele dag van slag.'Er heerst verslagenheid bij de supermarkt in Wassenaar waar Stephan werkte. Collega's die hem goed kenden zijn naar huis gestuurd om het nieuws te verwerken. Wat er zich precies heeft afgespeeld rond het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. De 37-jarige bestuurder uit Wassenaar die het ongeval veroorzaakte is aangehouden.