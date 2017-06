Jongen (14) verwondt drie agenten bij aanhouding in Hillegom

HILLEGOM - Een 14-jarige jongen heeft donderdag in Hillegom drie agenten verwond toen hij zich hevig verzette bij een aanhouding.

Hij werd staande gehouden omdat hij zonder zonder helm op een bromfiets door het dorp reed. Hij weigerde medewerking en beledigde en bedreigde twee vrouwelijke agenten. Toen hem werd gezegd dat hij ingerekend zou worden, sloegen de stoppen door en viel hij de agentes aan. Een van hen werd door de jongen drie keer in het gezicht geschopt.De arrestant verwondde nog een derde agent die later bij het voorval arriveerde. Twee van de drie agenten werden in een ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. Alle drie hebben aangifte gedaan tegen de jongen wegens geweldpleging. Hij zit vast in een Leidse politiecel.'Het is ongekend dat een 14-jarige zich zodanig verzet dat hij tijdens zijn aanhouding drie volwassenen verwondt', zegt de dienstdoende officier van dienst van de politie. De recherche onderzoekt de zaak en roept omstanders op om beelden met de politie te delen. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.