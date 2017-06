Alphense gemeenteraad wil Theater Castellum extra subsidie geven

Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. (Foto: John van der Tol)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een commissievergadering is donderdag duidelijk geworden dat de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn akkoord gaat met een structurele extra subsidie van 400.000 tot 900.000 euro voor Theater Castellum. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.





Een ruime meerderheid van de Alphense raad gaat over enkele weken stemmen voor het in stand houden van Castellum. Voorwaarde is wel dat er ook andere initiatieven worden gehuisvest in het gebouw. Daar had het college van burgemeester en wethouders afgelopen maand al voor gepleit.

