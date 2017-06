West Wekker: Wassenaar aangeslagen na dodelijk ongeluk en Alpe d'Huzes afgebroken

DEN HAAG - Goedemorgen. Het is vrijdag, nog één dagje voor het weekend weer kan beginnen. En om je dag iets makkelijker te maken hebben wij het nieuws van de afgelopen uren op een rij gezet. Verslagenheid in Wassenaar na het dodelijke ongeluk van gisteren. En beschuit met muisjes in Naaldwijk, daar zijn twee ooievaars uit het ei gekropen.

In het dorp wordt donderdag over bijna niets anders gepraat dan het trieste ongeval gisteravond op de parrallelbaan van N44 in Wassenaar. Daarbij moet de 26-jarige Stephan Zwanikken uit Wassenaar uiteindelijk het leven laten.De actie Alpe d'HuZes op de Franse berg Alpe d'Huez is donderdag voortijdig afgebroken vanwege hevig noodweer. Dat meldt de NOS. De actie zou eigenlijk tot 20.00 uur duren, maar de organisatie vond het niet langer verantwoord om door te gaan.De kans voor laaggeschoolde jongeren op een baan, moet worden vergroot. De PVV in de Haagse gemeenteraad wil daardoor dat er een Ambachtscentrum wordt opgericht. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ook deze jongeren aan de bak komen, zegt raadslid Elias van Hees.Een 14-jarige jongen heeft donderdag in Hillegom drie agenten verwond toen hij zich hevig verzette bij een aanhouding.In Naaldwijk zijn in mei twee ooievaars geboren. Ze worden onderhouden op de karakteristieke ranch Olsthoorn in het Westland. Eén van de twee jonkies leeft niet meer in het nest van de ouders, maar wordt met de hand gevoerd. Het weer: We krijgen een zomerse dag. Er is vrij veel zon en het kwik loopt op tot ongeveer 25°. Verder is er maar weinig wind, langs de kust kan de wind van zee waaien en blijft het iets koeler.Westdoc: Wow!!? Trix komt naar Leiden In deze unieke documentaire ben je getuige van de opgraving van de 66 miljoen jaar oude botten van de roofzuchtige T-Rex dinosaurus. TV West is afgereisd naar het uitgestrekte prairielandschap in Noord-Amerika om de opgravers van Naturalis te volgen in de zoektocht.