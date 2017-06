Dino T.rex Trix nog één weekend te zien

(Foto: Omroep West)

De tyrannosaurus rex en delen van de tentoonstelling 'T. rex in Town' gaan op wereldtournee . Eerst naar Oostenrijk, Barcelona en Parijs en daarna naar Macau in China. Als de 66 miljoen jaar oude dinosauriër op reis is, gaat Naturalis bouwen aan een nieuw museum.De bouw van het museum moet in 2018 klaar zijn. In 2019 gaat Naturalis weer open en komt Trix naar 'huis'. Ze krijgt dan een ereplaats in het nieuwe museum.Het is bijzonder dat Trix Leiden als thuishaven heeft. Er zijn wereldwijd maar tien skeletten van de dinosoort gevonden en Trix hoort ook nog tot de drie meest complete T.rex-skeletten ter wereld. Naturalis is het enige museum buiten de Verenigde Staten dat een tyrannosaurus rex bezit.Wie Trix wil uitzwaaien, kan voor maandag nog een ticket kopen. Daarna is tentoonstelling 'T.rex in Town' gesloten.