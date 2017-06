Kettingbotsing op A12 richting Utrecht, drie rijstroken dicht

REGIO - Door een kettingbotsing op de A12 Den Haag richting Utrecht, zijn tussen Reeuwijk en Woerden drie rijstroken zijn dicht. Bij het ongeluk zijn vijf auto's betrokken. De vertraging is rond 8.15 uur bijna120 minuten, meldt de ANWB.

Er is nog maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht rijdt via Gorinchem. Verkeer vanuit Den Haag rijdt over Amsterdam naar Utrecht.