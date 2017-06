Hele strand Kijkduin wordt ineens naaktstrand

DEN HAAG - Het hele strand van Kijkduin is voortaan een naaktstrand. Dat lijkt zo op een kaartje in een magazine dat door de stichting Beach Resort Kijkduin huis aan huis is verspreid bij 100.000 huishoudens. Inwoners van de Haagse wijken Kijkduin, Loosduinen, Bohemen, Bloemenbuurt, Vogelwijk, Statenkwartier, Archipel en Belgisch Park kregen een exemplaar van het glanzende magazine in de bus. Ook in heel Wateringen en Naaldwijk viel het boekje op de deurmat.

Wie op pagina 35 van het magazine kijkt, ziet in de legenda dat de kleur geel 'naaktstrand' betekent. Maar het hele strand is geel weergegeven, van Klein Ockenburg tot aan La Cantina. Het blijkt te gaan om een grijs kadertje, dat het gebied aangeeft waar het naakstrand wél is, legt Woody Louwerens van de Stichting Beach Resort Kijkduin uit.Hij was vrijdagochtend nog niet van de verwarring op de hoogte. 'Oh, ja... Het zou inderdaad kunnen dat het verwarrend is', zegt hij tegen Omroep West. 'Ik heb het niet gemaakt, ik zal het doorgeven.'Hij baalt wel een beetje. 'Het is huis aan huis verspreid, dus als het verwarring oplevert zou dat wel jammer zijn.' Bang dat alle 100.000 ontvangers van het boekje deze zomer in hun blote kont naar Kijkduin komen is hij niet. 'Haha, dat zou wel leuk nieuws zijn', zegt hij. 'Dan komt Omroep West zeker meteen langs?'Louwerens benadrukt dat het verwarrende kaartje ook geen opmaat is naar een groter naakstrand bij Kijkduin. 'Dat is misschien wel een aardig idee, een groot naaktstrand', zegt hij, 'Maar nee, dat is niet bedoeling.' Voor alle duidelijkheid: mocht je deze zomer toch in je geboortekostuum willen gaan zonnen op Kijkduin, dan mag dat alleen in het gebied tussen paal zeven en paal negen. Dat is even voorbij Millers Beach, tot een stuk voor De Kwartel.