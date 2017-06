Sportcampus Zuiderpark bijna open: weet jij een leuke bijnaam?

Zaterdag 17 juni opent de nieuwe campus zijn deuren en kunnen buurtbewoners een kijkje nemen. Op de plek van het oude ADO-stadion staat nu een enorm ovaal gebouw waarin de spiegeling van het licht is te zien. De officiële naam is Sportcampus Zuiderpark, maar sportwethouder Rabin Baldewsingh noemde het complex eerder al een gigantische ufo.Heb jij een idee voor een bijnaam? Laat het ons weten! Reageer hieronder of mail naar online@omroepwest.nl.Hagenaars zijn creatief met taal. Geen nieuw gebouw of ze verzinnen er wel een Haagse bijnaam voor. Zo heet het witte stadhuis in de volksmond Het IJspaleis. De puntige torens van het Castaliagebouw kregen de bijnaam De Haagse Tieten. De tramtunnel kon na lekkage door het leven als De Zwemtunnel. En de inmiddels gesloopte Elisabeth Brugsma Flat, het appartementencomplex voor alleenstaanden, stond bekend als de Hunkerbunker.