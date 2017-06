Ramadan: gemeente gedoogt latere sluiting van bakkerijen in Den Haag ondanks expliciet verbod

DEN HAAG - De politie in Den Haag gedoogt dat bakkerijen in de stad tot twaalf uur 's avonds openblijven. Dit terwijl de Partij van de Eenheid in Den Haag onlangs een verzoek daartoe indiende, dat door burgemeester Pauline Krikke duidelijk werd afgewezen.

Uit informatie waar Omroep West de hand op wist te leggen, blijkt dat bakkerijen in plaats van de verplichte sluitingstijd van elf uur toch tot middernacht open mogen blijven. De politie en de gemeente ontkennen dat dit gedoogd wordt. De PVV in de Haagse gemeenteraad is boos over de gang van zaken.In april stelde raadslid Abdoe Khoulani vragen over de kwestie aan de gemeenteraad. 'Veel horecaondernemers sluiten tijdens de Ramadan overdag de deuren, en willen graag in de avond langer dan de reguliere tijd open blijven. De Partij van de Eenheid steunt deze voorstellen', tekende Khoulani op in schriftelijke raadsvragen. 'Bent u bereid verzoeken hiertoe van de betrokken ondernemers ruimhartig en welwillend te behandelen?' Het antwoord dat burgemeester Pauline Krikke een paar weken later namens het college verstuurde aan Khoulani is erg duidelijk. 'Nee', schrijft zij in haar antwoord. 'De openingstijden voor de lichte horeca (daghoreca) zijn maximaal tot 23:00 uur.'Ze voegt eraan toe dat de verruiming van de openingstijden ook consequenties heeft voor de handhavingscapaciteit. 'Het college is daarom geen voorstander van (tijdelijke) verruiming van de openingstijden van daghoreca', laat ze weten.Opmerkelijk genoeg laat Khoulani's partijgenoot Arnoud van Doorn nog geen twee weken na het duidelijke 'nee' van de gemeente op Twitter weten dat er afspraken zijn met de politie over het gedogen van sluitingstijden tijdens de ramadan.Wanneer Omroep West de politie belt, wordt er aanvankelijk doorverwezen naar de gemeente. Die laat vervolgens bij monde van een woordvoerder van burgemeester Krikke weten dat er 'geen sprake is van een beleidswijziging op dit terrein.' De woordvoerder: 'De horeca gaat om elf uur dicht. Wij als gemeente handelen niet anders dan anders. De gemeente gaat over het beleid, de politie gaat over de handhaving.'De woordvoerder van Krikke verwijst dan ook door naar de politie. Woordvoerder Bobby Markus geeft op vragen van Omroep West toe dat het Haagse politiekorps rondom de vastenmaand ramadan 'niet de moeilijkste wil zijn'. Markus: 'Als er nog drie mensen in een bakkerij staan, even voor elven, gaan we geen problemen maken. Maar we hebben geenszins gezegd dat er sprake is van een gedoogdbeleid dat winkels tot twaalf uur open zijn.'Uit informatie waarover Omroep West beschikt blijkt dat er, in tegenstelling tot wat de gemeente en de politie zeggen, wel degelijk sprake is van een gedoogbeleid, zoals Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid eerder twitterde. Van Doorn bevestigt dat tegenover Omroep West desgevraagd ook nogmaals.Van Doorn: 'Het is onzin dat de gemeente van niks weet. Maar ze hebben liever niet dat het zwart op wit staat, het is geen officiële aankondiging in de Stadskrant. Want dan krijg je gezeur met de PVV die weer vragen gaat stellen en scheve gezichten van andere ondernemers. Daar heeft de gemeente geen zin in. Maar dat gedoogbeleid is er wel degelijk.'Op de vraag van Omroep West of hij die scheve gezichten begrijpt, omdat de gemeente doorgaans strak handhaaft bij andere winkeliers, zegt Van Doorn: 'Het heeft een praktische reden. Iedereen is natuurlijk laat op straat, want mensen kunnen pas eten om tien uur. Het is ook gewoon een beetje de realiteit.'Van Doorn wil niet zeggen of hij het wel schappelijk vindt dat er bijvoorbeeld op terrassen die met het mooie weer nog laat open zijn wel streng wordt gecontroleerd. 'Daar kan ik niet over oordelen. Het gaat nu om de bakkers.'Uit een uitgebreide rondgang van Omroep West door de Haagse Schilderswijk blijkt donderdagavond dat een flink aantal bakkerswinkels na elven inderdaad nog geopend is, ondanks het expliciete 'nee' van de gemeente en de ontkenning van het gedoogbeleid.Er waren ook klanten te zien die er iets kochten. Toch was het merendeel van de bakkers gesloten. Dat waren met name de grotere bedrijven. 'Verder leek het net alsof de wijk tot leven was gekomen. Grote drommen jongens en meiden, mensen onderweg naar de moskee', constateerde onze verslaggever.Zoals Arnoud Van Doorn al voorspelde, is de PVV inderdaad niet blij met het gedoogbeleid van de gemeente. Raadslid Elias van Hees noemt de gang van zaken 'absurd'. Van Hees: 'Er hoeft in de stad maar iets te gebeuren in een horecagelegenheid en er wordt tegen opgetreden. En nu het om de ramadan gaat, krijgen bepaalde zaken een uitzonderingspositie. Dat is belachelijk.'Volgens het PVV-raadslid moet de politie dit soort dingen niet faciliteren. 'De politie houdt in heel Nederland rekening met ongeregeldheden vanwege de ramadan. Dan moet je niet de touwtjes laten vieren in de hoop dat het allemaal goedkomt.' De partij gaat raadsvragen stellen over de gang van zaken.