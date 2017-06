Olympisch kampioen Van Rijsselberghe lost startsein voor Optimist on Tour

DEN HAAG - Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe heeft vrijdag tijdens de North Sea Regatta het startsein gelost van de Optimist on Tour in Den Haag. De Optimist on Tour is een watersportspektakel speciaal voor basisschoolkinderen met als doel kennismaken met de watersport.

Van Rijsselberghe opende het evenement samen met wethouder Karsten Klein. Beide heren ontvingen een eigen optimist die zij te water mochten laten gaan. 'Het is mooi om te hebben. Het maakt mij niet zo heel veel uit hoe die boot heet, het is vooral mooi om te zien wat de kinderen aan het doen zijn', zegt Van Rijsselberge, nadat hij zijn eigen boot gedoopt heeft.'Je ziet snel dat er mensen zijn die het doorhebben. Of ik hoop op een nieuwe Dorian van Rijsselberghe? Ja waarom niet, of een paar. Laten we gewoon groot denken.'Kinderen kunnen gratis kennismaken met de watersport en leren onder begeleiding zeilen in een Optimist, windsurfen, kanovaren en suppen. Tot de finish van de Volvo Ocean Race op 23 juni 2018 meert de Optimist on Tour op een aantal ludieke locaties in Den Haag aan, bijvoorbeeld op 1 juli tijdens de stadspelen in Den Haag.