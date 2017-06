Nog geen relatie na naakte avontuur Curt Fortin: 'Groningen is het eind van de wereld'

DEN HAAG - 'Het was heel spannend en mijn telefoon stond roodgloeiend. Via alle kanalen kwamen berichten binnen!' De Haagse acteur, presentator en schrijver Curt Fortin keek donderdag thuis op zijn bank de uitzending van Adam Zkt. Eva Vips, waarin hij op een tropisch eiland naakt op zoek ging naar een partner.

'Ik ben zo blij met de verhaallijnen die voorbij zijn gekomen. Het is maar afwachten hoe ze dat monteren. Je zit drie dagen op een eiland en dan moeten ze er nog maar iets van maken', zegt de acteur.Fontin is blij met reacties die hij kreeg. 'Het leek wel of ik een WK had gewonnen. Mensen vonden het mooi, open en puur. Er waren zelfs mensen die met tranen op de bank zaten’. Vooraf was Fortin nog heel zenuwachtig Aan de negatieve reacties heeft de Hagenaar geen boodschap. 'Ik ben televisie gaan maken omdat ik dat leuk vind. Ik kan er mijn ei in kwijt. Ik ben met dit programma mee gaan doen omdat ik dat een groot avontuur vind. Als ik zou gaan doen wat alle mensen willen, dan komt het niet goed.'En dan misschien wel het belangrijkste. Curt koos namelijk een van de vrouwen op het eiland. Jomy Julsing uit Groningen was de gelukkige. De 34-jarige dame is kapster in het hoge noorden. In het programma wordt alleen niet duidelijk of het daadwerkelijk wat is geworden tussen de tortelduifjes.Fortin: 'We hebben contact. Ze is vorige week naar mijn theatershow komen kijken met haar drie dochters. Ze woont in Groningen. Dat is letterlijk het eind van de wereld. Ik vind haar heel tof. Maar op zo’n eiland met al die camera’s ben je toch niet echt jezelf. Het moet nog groeien.'