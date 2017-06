Oorzaak jeuk na zwemmen in Dobbeplas blijft raadsel

PIJNACKER-NOOTDORP - Het is nog steeds niet duidelijk waar de jeukklachten van zwemmers in de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp vandaan komen. Uit onderzoek blijkt dat het niet gaat om zwemmersjeuk. Er komt nieuw onderzoek.





De resultaten van dat onderzoek zijn nu binnen en het gaat dus niet om zwemmersjeuk. Het Hoogheemraadschap laat weten nieuw onderzoek te gaan doen: 'We willen graag weten wat wél de oorzaak is van de bultjes na het zwemmen.' De resulten van dat nieuwe onderzoek worden uiterlijk woensdag bekend. Tot die tijd wordt zwemmen in de Dobbeplas afgeraden.



