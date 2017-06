Wordt Haagse burgemeester Krikke jouw nieuwe buurvrouw?

Krikke met Miltenburg op Bonaire. Eigen foto.

'Ik woon nu hartje centrum in de Lange Houtstraat', vertelt ze. Voordat ze burgemeester van Den Haag werd, was Krikke lid van de Eerste Kamer. Vandaar dat ze al een 'pied a terre' in de hofstad heeft. De burgemeester wil zich ergens anders settelen in Den Haag, maar Eerst moeten we ons huis in Arnhem moeten verkopen.'Krikke is heel duidelijk over de plek waar ze gaat wonen in Den Haag. 'We hebben een afspraak. Ik kies de stad en Ron (Ron Miltenburg, haar man) kiest de wijk. Hem kennende gaat hij op zoek naar een levendige wijk.'Eerder vertelde Miltenburg aan Omroep West: 'We zullen eerst ons huis hier in Arnhem moeten verkopen. Het wordt waarschijnlijk huren, om flexibel te kunnen zijn. Tot nu toe woonden burgemeesters in chique wijken, maar wij zijn in Arnhem gewoon in het Spijkerkwartier gaan wonen, de hoerenbuurt.''Ik heb eerder al aan het Haagse Anna Paulownaplein gewoond. Dat vond ik erg prettig', aldus de burgemeestersman. 'Ik heb wel de behoefte aan een beetje stadse reuring om mij heen. Niet dat je met de dienstauto een pak melk moet gaan halen. Waar we nu wonen, zitten ook allemaal kleine winkeltjes. Iraans, Turks, Chinees... Dat vind ik heel leuk.'