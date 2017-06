Gemeente en ziekenhuis werken samen; Delft krijgt woonwijken op ziekenhuisterrein

DELFT - De gemeente Delft en het Reinier de Graaf Gasthuis hebben een overeenkomst getekend. Beide partijen zullen zich inzetten voor de herontwikkeling van het oostelijke en het westelijke deel van het ziekenhuisterrein. De eerste stap? 200 woningen aan de oostkant.

Donderdag tekenden de partijen een intentieovereenkomst. Naast nieuwe woningen is het ook de bedoeling dat er andere voorzieningen gebouwd worden op de terreinen van het ziekenhuis die vrijkomen. De nieuwe voorzieningen moeten samen met het nieuwe ziekenhuis de Delftse wijk Buitenhof versterken.De nieuwe plannen helpen ook een groter probleem. In Zuid-Holland is behoefte aan 240.000 woningen om een dreigend woningtekort te voorkomen. De gemeente zal eerst samen met het Reinier de Graaf Gasthuis randvoorwaarden opstellen. Later dit jaar zullen ontwikkelaars in de markt worden benaderd. Wanneer precies zal worden gestart met de bouw van de nieuwe woonwijken is nog niet bekend.