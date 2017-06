Alphen installeert unieke lantaarnpalen op zonne-energie: 'Dit is de toekomst'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphen aan den Rijn heeft er vrijdag vijftig bijzondere lantaarnpalen bijgekregen. De palen aan de West Kanaalweg werken helemaal op zonne-energie. Volgens gemeenteraadslid Peter Bontekoe zijn het de eerste lantaarnpalen van Europa die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk.

De lantaarnpalen hebben allemaal een eigen zonnepaneel waarmee energie opgewekt wordt. In het donker kunnen ze dus branden zonder dat het stroom kost. 'Hij slaat voldoende energie op, ook als de zon niet schijnt. En op afstand kan je helemaal instellen hoe fel ze branden en wanneer', vertelt Bontekoe.Het raadslid zit ook in de duurzaamheidscommissie van de gemeente. Hij vindt het een grote stap naar een meer duurzame gemeente. 'Het is een leuk begin. Dit is de toekomst.'Het kostenplaatje valt volgens Bontekoe ook mee. 'Ze zijn maar iets duurder dan normale lantaarnpalen en verdienen zichzelf natuurlijk terug. We kunnen natuurlijk niet in één keer alle lantaarnpalen in de gemeente vervangen, dat is veel te duur, maar ik zou het mooi vinden als ze langzamerhand overal komen.'De lantaarnpalen zijn geleverd door het Haagse bedrijf Sun Park Innovation.