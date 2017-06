Waar kan jij SuperDebby nog mee helpen? (mei)

DEN HAAG - De afgelopen weken zijn er ontzettend veel mooie, bijzondere en ontroerende oproepen voorbij gekomen. In dit artikel licht ik een aantal bijzondere missies uit, waarbij jouw hulp nog heel erg welkom is!

Begin van de maand deed Marian uit Honselersdijk een oproep voor kattenzegeltjes die op de verpakking van Felix en Gourmet te vinden zijn. Met deze zegeltjes kan Marian leuke kattenspulletjes kopen die ze meeneemt ze mee naar haar vriendin Pom in Thailand. Pom verzorgt daar van haar eigen salaris maar liefst 250 katten. Ik heb Marian net even gebeld en ze is heel blij omdat de envelopjes met zegels nog steeds binnenkomen. Ze kan inmiddels al een stuk of 7 fleecedekens halen van de zegeltjes. Daarnaast heeft ze contact gehad met een hele lieve mevrouw uit Rotterdam van wie ze mandjes, snoepjes en speeltjes heeft gekregen om me te nemen.Marian vertrekt pas in oktober, dus zegels blijven welkom. Het adres is:Marian NotebaardUilehorst 332675 WP Honselersdijk

Zestig kinderen uit onze regio vieren met vakantie met de YMCA. Elk jaar heeft het zomerkamp een ander thema. Dit jaar heeft de Christelijke vereniging gekozen voor piraten. 'Om de spellen en het kampterrein zo mooi mogelijk aan te kleden hebben we piratenspullen nodig. Denk aan haken, ooglapjes, piratenvlaggen, kompassen, munten, schatkist, oude boeken, schatkaarten, zwaarden enz. enz. Dus heb je nog piratenspullen liggen, stuur ze op naar SuperDebby of breng ze langs bij SuperDebby op de Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag.

De Vuilraaptroep Licht op Groen en Geel is een groep vrijwilligers uit Den Haag die zich ergeren aan al het zwerfafval in 'hun' Haagse groen. Ze zetten hun ergernis om in actie en gaan eens per maand met elkaar op pad om een stukje natuur op te ruimen. De plekken waar ze ruimen zijn onder meer het Haagse Bos en de Scheveningse bosjes. Naast een goed doel is het ook een heel gezellige ochtend, die steevast begint met koffie. Zondag 11 juni gaan ze weer. Meer informatie op op de website van de Vuilraaptroep

Een jaar geleden kocht Janda uit Den Haag een fotolijstje bij de kringloopwinkel 'Ansje Tweedehansje' in Den Haag. Met daarin een prachtige foto van drie kinderen: Tiel van bijna 3 jaar, Cox van 9 jaar en Janeke van 11 jaar, voor opa en oma Borries. Janda zou de foto graag teruggeven aan de familie, maar het is nog niet gelukt die te vinden. Herken jij de personen op deze foto? Of ken jij een familie Borries? Laat ons weten!

Ineke van Noort uit Den Haag mist nog het laatste deel Madame Karitska in de detectiveserie van Dorothy Gilman. Ze zoekt al jaren naar het boek; ze heeft de hele serie gelezen en in de kast staan en mist het allerlaatste deel. Het boek is in het Engels wel te vinden, maar ze wil graag de Nederlandse versie. Heb jij dit boek? Laat het ons weten!

Kimberley de Zeeuw uit Den Haag maakt overal foto's van haar Schleichpaarden, die foto's zet ze op Instagram. Een paard heeft een berijder nodig, daarom is Kimberley op zoek naar 'lego Belville' poppetjes. Deze poppetjes kunnen hun benen kunnen buigen en daardoor blijven ze zitten op de paardjes. Helaas worden deze poppetjes alleen in sets met allerlei andere spulletjes verkocht en Kimberley zoekt echt alleen de poppetjes. Kun jij helpen Kimberley helpen aan een Lego Belville poppetje? Laat het ons weten!