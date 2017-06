Hoge koninklijke onderscheiding voor Koudekerkse professor

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Professor Peter Sterk uit Koudekerk aan den Rijn is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is één van de hoogste koninklijke onderscheidingen die er zijn. Per jaar worden er enkele tientallen uitgereikt.





De professor kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Liesbeth Spies tijdens zijn afscheidssymposium bij het AMC.



In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt deze onderscheiding bijna nooit uitgereikt. 'Het is heel bijzonder', zegt een woordvoerder van de gemeente.



