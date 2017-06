Man betrokken bij dodelijk ongeluk Wassenaar niet vast maar wel verdachte

De twee raakten van de weg toen een andere auto bij het inhalen de wagen van het slachtoffer raakte. Stephan en zijn mede-passagier knalden tegen boom en een hek. Stephan overleefde de klap niet. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de dodelijke crash. Geruchten over een straatrace kloppen niet volgens de politie. 'Wij hebben die geruchten ook gehoord, maar ze maken geen deel uit van het onderzoek', zei een woordvoerder.In Wassenaar heerst verslagenheid na de dood van Stephan. 'Het is hier ingeslagen in de buurt, het is een kleine gemeenschap. Dit is in en in triest, echt verschrikkelijk. Ik ben al de hele dag van slag', vertelde een moeder van een vriend van Stephan aan Omroep West.