D66-kandidaat: 'Het is nu tijd om serieus na te denken over fusie Wassenaar en Voorschoten'

VOORSCHOTEN - De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg moeten de komende tijd serieus nadenken over een herindeling. Nu is er sprake van een 'bestuurlijke spaghetti'. 'Het is daarom onvermijdelijk dat er wordt gekeken naar een bestuurlijke schaalvergroting.'

Dat zegt kandidaat-lijstrekker van D66 in Voorschoten, Adriaan Andringa. De leden van die partij moeten de komende weken bepalen wie de aanvoerder wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Andringa verwacht dat er een serieuze verkiezing gaat plaatsvinden, met meerdere kandidaten.Hoewel een discussie over een samenvoeging van gemeenten in Voorschoten en Wassenaar uiterst gevoelig ligt, vindt Andringa dat hij zich moet uitspreken. Want een debat over de toekomst, is onvermijdelijk. De gemeenten zijn nu te klein om zelfstandig te overleven, is zijn conclusie. Hij verwacht dat de provincie en het Rijk die keuze voor Voorschoten gaan maken als de gemeente dat niet zelf doet.Afgelopen donderdag werd bekend dat de ambtenaren van Voorschoten en Wassenaar nu definitief opgaan in één organisatie. Volgens de kandidaat-lijsttrekker is ook dat geen garantie dat de gemeenten kunnen blijven bestaan. 'Er is nog steeds sprake van twee gemeenteraden en twee colleges van burgemeester en wethouders. Die kunnen tegenstrijdig beleid vaststellen, zodat straks een ambtenaar twee verschillende dingen moet uitvoeren voor de twee gemeenten.'Verder wijst hij erop dat ondanks die ambtelijke samenwerking, de gemeenten in het gebied tussen Den Haag en Leiden weer in verschillende grote verbanden zitten. Zo werkt Voorschoten op het gebied van sociale zaken samen met Leidschendam-Voorburg, op het gebied van jeugd met Den Haag en op veel andere gebieden – zoals openbaar vervoer – met Leiden. 'Rare constructies', is zijn oordeel. 'Heel onoverzichtelijk.' Ook speelt mee dat het gaat om relatief kleine gemeenten, terwijl de afgelopen periode het Rijk een minimaal inwoneraantal van 100.000 als ideaal zag.Andringa stelt daarom voor dat de gemeenten de komende tijd goed nadenken over de toekomst. Daarbij kunnen verschillende varianten op tafel komen. Een samengaan tussen bijvoorbeeld Wassenaar en Voorschoten, maar ook de optie om Leidschendam-Voorburg bij de discussie te betrekken.Daarvoor moet wel eerst een fundamentele discussie met de bewoners en ondernemers op gang worden gebracht. 'We moeten in gesprek. Maar: politiek is niet voor bange mensen. We moeten uiteindelijk wel een keuze maken. Ook als dat een impopulaire is. Het stomste wat je kunt doen is je hakken in het zand zetten en dan uiteindelijk bijvoorbeeld de provincie of het Rijk over je laten beslissen.'