Gratis parkeerplaatsen Kijkduin verdwijnen, betaald parkeren in garages

DEN HAAG - Kijkduin gaat op de schop. Nieuwe winkels en luxe zaken moeten van de badplaats een parel maken. En daarbij horen ook parkeergarages. 600 parkeerplaatsen komen er op het Deltaplein, maar daar moet je wel na twee uur betalen. Daarmee verdwijnen de 150 gratis parkeerplaatsen op het plein. Het gratis parkeren leek voor veel mensen juist een reden om voor Kijkduin te kiezen. Wie een dagje naar het strand wil, moet straks vaker de portemonnee trekken.

De parkeergarages zijn bedoeld voor mensen die even boodschappen willen doen in het nieuwe winkelcentrum. De toekomstige garage op het Deltaplein wordt namelijk onder de winkels gebouwd. Van de 600 plaatsen zijn er zo’n 200 voor bewoners. Of zij moeten betalen voor een plek of die bij hun woning krijgen is nog niet duidelijk. De garages moeten over ongeveer drie jaar klaar zijn.Een tweede garage bij het NH Hotel moet zorgen voor 250 parkeerplekken, dat zijn er nu 150. Maar die plekken zijn bedoeld voor hotelgasten en inwoners van de nieuwbouw rondom het hotel.De parkeerplaatsen aan de Zandvoortselaan en Machiel Vrijenhoeklaan blijven bestaan en ze blijven gratis. Ook voor de andere parkeerplekken rondom Kijkduin hoeven bezoekers niet te betalen.